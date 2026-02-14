Purbaya ke Fresh Graduate: Jangan Khawatir, Lapangan Kerja Ke Depan Akan Bertambah

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pesan kepada para fresh graduate agar tidak khawatir dalam mencari pekerjaan. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pesan kepada para fresh graduate agar tidak khawatir dalam mencari pekerjaan. Ia menyatakan perekonomian nasional diproyeksikan berada dalam fase ekspansi, sehingga berpotensi membuka lebih banyak lapangan kerja ke depan.

Purbaya menjelaskan, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di zona ekspansi setidaknya hingga 2033. Sejalan dengan itu, peluang penciptaan lapangan kerja dinilai akan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau Anda ingin tahu 10 tahun ke depan, kita kelihatannya masih masa ekspansi yang sehat. Kita ekspansi itu sampai tahun 2033, artinya teman-teman tidak perlu khawatir, apalagi pencari kerja yang baru lulus. Bulan-bulan ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (13/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa siklus ekonomi Indonesia secara historis bergerak dalam pola ekspansi dan resesi. Berdasarkan pengamatannya, fase ekspansi biasanya berlangsung 7–10 tahun, disusul periode kontraksi sekitar satu tahun sebelum kembali memasuki fase pertumbuhan.

"Terakhir kita ekspansi dari 2009 sampai 2020, lalu sempat resesi, dan sekarang kita masuk fase ekspansi lagi. Kalau kebijakannya tepat, kita bisa menjaga ekspansi sampai sekitar 2033," ujarnya.

Purbaya juga menyoroti indikator leading economic index yang menurutnya mencerminkan arah ekonomi 6–12 bulan ke depan. Setelah sempat melemah, indikator tersebut disebut mulai menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memperkuat keyakinan terhadap prospek jangka menengah.