Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Magang Nasional 2026 Siap Tampung 100.000 Fresh Graduate

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |10:19 WIB
Magang Nasional 2026 Siap Tampung 100.000 Fresh Graduate
Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kelanjutan program Magang Nasional pada 2026. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kelanjutan program Magang Nasional pada 2026, dengan kuota mencapai 100.000 peserta, khusus ditujukan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, program Magang Nasional memberi manfaat bagi peserta, mulai dari pengalaman hingga keterampilan kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.

"Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta pemagangan," ujar Teddy dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, program ini dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

"Yang terpenting, peserta pemagangan benar-benar belajar langsung di perusahaan atau instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota setempat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196696//menaker-dBwo_large.jpg
Viral Peserta Magang Dimintai Uang dan Tidak Sesuai Job Desk, Begini Respons Menaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195366//mnc_university-5ZzR_large.jpg
Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/65/3194558//magang-6ysE_large.jpg
Penyebab Gaji Peserta Magang Nasional 2025 Belum Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192991//program_magang-Co1h_large.jpg
Program Magang Nasional Disalahgunakan, Perusahaan dan Peserta Fiktif di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186000//perusahaan-2QEv_large.jpg
Segini Besaran dan Cara Hitung Uang Saku Magang Nasional yang Masuk ke Rekening Tiap Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183556//loker-wk9y_large.jpg
Pendaftaran Magang Nasional 2025 Batch 2 Tutup Malam Ini, 87 Ribu Lowongan Masih Tersedia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement