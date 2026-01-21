Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Peserta Magang Dimintai Uang dan Tidak Sesuai Job Desk, Begini Respons Menaker

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |17:45 WIB
Viral Peserta Magang Dimintai Uang dan Tidak Sesuai Job Desk, Begini Respons Menaker
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons laporan dugaan pelanggaran dalam Program Magang Nasional yang belakangan viral di media sosial. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar)
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons laporan dugaan pelanggaran dalam Program Magang Nasional yang belakangan viral di media sosial. Laporan tersebut mencuat setelah sejumlah peserta magang mengaku dimintai uang oleh perusahaan hingga mengalami pemutusan kontrak di tengah masa magang.

Keluhan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Nihayatul mengungkapkan adanya aduan masyarakat terkait praktik tidak semestinya yang dialami peserta magang.

"Beberapa ada yang memutus kontrak di tengah jalan dengan peserta magang karena katanya perusahaan tidak membutuhkan tambahan pekerja," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya perusahaan yang mempekerjakan peserta magang tidak sesuai dengan job desk yang ditawarkan sejak awal. Bahkan, terdapat laporan perusahaan yang meminta sejumlah uang kepada peserta magang, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

"Ada yang mempekerjakan tidak sesuai job desk yang ditawarkan di awal, dan juga ada yang meminta uang kepada peserta magang. Itu juga sudah ramai di media sosial," tambah Nihayatul.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menegaskan pihaknya telah menerima laporan dan langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

 

