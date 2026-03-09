Harga Minyak Dunia Tembus USD111 per Barel, BBM Pertalite Jadi Berapa?

Harga Minyak Dunia Tembus USD111 per Barel, BBM Pertalite Jadi Berapa? (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 20 persen dan sentuh level USD111 per barel pada perdagangan Senin imbas perang AS-Iran yang semakin memanas. Harga minyak ini tertinggi sejak Juli 2022.

Tercatat, kontrak berjangka minyak Brent sempat melonjak USD18,35 atau 19,8 persen menjadi USD111,04 per barel, dan pada pukul 23.14 GMT tercatat naik USD14,38 atau 15,5 persen menjadi USD107,07 per barel. Dengan kenaikan harga minyak dunia, apakah harga BBM di Indonesia juga langsung naik?

Meski demikian, harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo masih stabil di Maret 2026 meski terjadinya lonjakan harga minyak dunia akibat pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Harga BBM non subsidi termasuk BBM subsidi seperti BBM jenis Pertalite terpantau masih sama sejak awal Maret 2026.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina di Jakarta, harga Pertalite tercatat Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax dibanderol Rp12.300 per liter. Harga BBM di SPBU Shell juga masih mengacu pada penyesuaian awal Maret. Kondisi serupa juga berlaku di SPBU BP dan juga Vivo.

Berikut ini adalah daftar harga BBM hari ini, Senin (9/3/2026) untuk wilayah Jakarta: