Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Tembus USD111 per Barel, BBM Pertalite Jadi Berapa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:59 WIB
Harga Minyak Dunia Tembus USD111 per Barel, BBM Pertalite Jadi Berapa?
Harga Minyak Dunia Tembus USD111 per Barel, BBM Pertalite Jadi Berapa? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 20 persen dan sentuh level USD111 per barel pada perdagangan Senin imbas perang AS-Iran yang semakin memanas. Harga minyak ini tertinggi sejak Juli 2022.

Tercatat, kontrak berjangka minyak Brent sempat melonjak USD18,35 atau 19,8 persen menjadi USD111,04 per barel, dan pada pukul 23.14 GMT tercatat naik USD14,38 atau 15,5 persen menjadi USD107,07 per barel. Dengan kenaikan harga minyak dunia, apakah harga BBM di Indonesia juga langsung naik?

Meski demikian, harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo masih stabil di Maret 2026 meski terjadinya lonjakan harga minyak dunia akibat pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Harga BBM non subsidi termasuk BBM subsidi seperti BBM jenis Pertalite terpantau masih sama sejak awal Maret 2026.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina di Jakarta, harga Pertalite tercatat Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax dibanderol Rp12.300 per liter. Harga BBM di SPBU Shell juga masih mengacu pada penyesuaian awal Maret. Kondisi serupa juga berlaku di SPBU BP dan juga Vivo.

Berikut ini adalah daftar harga BBM hari ini, Senin (9/3/2026) untuk wilayah Jakarta:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205825//ekonomi-9Zby_large.jpg
Defisit APBN Bisa Bengkak 4% Imbas Harga Minyak USD100 karena Perang AS-Iran, RI Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205805//bbm-IR2H_large.jpg
BBM Subsidi Bakal Naik Jika Minyak Dunia Tembus USD 92 per Barel, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205751//bbm-BdyQ_large.jpg
DEN Sebut Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tenang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205745//bbm-ehVi_large.png
BPKN Minta Masyarakat Tak Panic Buying BBM imbas Konflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205702//bbm-cdx3_large.jpg
Stok BBM Aman Tak Akan Habis 20 Hari, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205549//bbm-csKG_large.jpg
4 Fakta BBM Subsidi Bakal Naik Jika Minyak Dunia Tembus USD 92 per Barel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement