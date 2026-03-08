Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok BBM Aman Tak Akan Habis 20 Hari, Ini Penjelasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |13:26 WIB
Stok BBM Aman Tak Akan Habis 20 Hari, Ini Penjelasannya
BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cadangan BBM nasional sekitar 20 hari bukan berarti bahwa setelah itu BBM akan habis. Sebab, Pertamina terus melakukan stabilisasi stok BBM.

Untuk itu, masyarakat diminta tenang, tidak panik dan tidak melakukan penimbunan karena justru berdampak buruk terhadap ekonomi. 

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, yang dimaksud cadangan BBm sekitar 20 hari adalah cadangan operasional, semacam inventory. Cadangan tersebut, berada dalam penyimpanan atau storage. 

”Masyarakat tidak perlu khawatir. Karena yang namanya 20 hari, tidak kemudian 20 hari ke depan habis. Tapi ketika dijual, katakanlah hari ini dijual seribu, Pertamina akan mendatangkan juga seribu, bahkan lebih. Karena mereka berkepentingan, bisnis mereka running terus,” kata Komaidi di Jakarta,  Minggu (8/3/2026).

Sebagai ilustrasi, Komaidi memisalkan toko. Ketika barang terjual, pasti akan membeli lagi untuk mengisi stok.  Dan kondisi seperti itu, jelasnya, sebenarnya juga sudah berlangsung lama dan reguler. Tidak hanya saat ini saja. 

Cadangan BBM sekitar 20 hari tersebut, menurut Komaidi, bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Termasuk Laos dan Vietnam. 

”Vietnam 15 hari cadangan operasionalnya. Laos hanya 10 hari. Artinya, sebetulnya ini sesuatu yang biasa,” ujarnya. 
 
Komaidi berharap masyarakat tenang, termasuk menjelang Idul Fitri. Karena Pertamina tentu sudah mempersiapkan pendistribusian dengan baik, termasuk melalui Satgas Ramadhan dan Idulfitri. ”Dan saya kira stok di masing-masing wilayah juga sudah aman,” ujarnya.

 

