Pasar Tanah Abang Ramai Jelang Lebaran, Pedagang Keluhkan Omzet Turun

JAKARTA – Pasar Tanah Abang dipadati pengunjung yang berburu pakaian menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu masih menjadi magnet bagi masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan busana Lebaran.

Pantauan iNews Media Group di lokasi, Sabtu (14/3/2026), sejumlah pembeli tampak berkerumun di depan lapak-lapak yang menawarkan berbagai jenis baju Lebaran seperti pakaian gamis, baju muslim, hingga pakaian trendi. Tak sedikit juga pengunjung yang mampir ke lapak-lapak sepatu yang ada di Pasar Tanah Abang.

Beberapa keluarga tampak datang bersama anak-anak mereka untuk berbelanja. Pengunjung berjalan hilir mudik menyusuri setiap kios yang menjual berbagai jenis pakaian. Rata-rata, pengunjung mencari pakaian untuk paket keluarga.

Pedagang juga tak henti menawarkan barang dagangannya sembari merapikan lipatan maupun tumpukan pakaian di tengah ramainya pengunjung Pasar Tanah Abang. Baju muslim dan kerudung terlihat menjadi magnet utama bagi para pengunjung.

Kendati ramai pengunjung, salah satu pedagang bernama Heriyah justru mengaku omzet penjualannya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tidak hanya tokonya saja, melainkan juga toko-toko lainnya yang berada di sana.

“Mulai sekarang ini toko di sini lagi sepi, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang semua toko agak merosot omzetnya,” kata Heriyah kepada iNews Media Group, Sabtu (14/3/2026).

Pasar Tanah Abang sore ini diakuinya ramai pengunjung, mengingat akhir pekan. Meski tokonya tidak terlalu banyak dilirik pengunjung, Heriyah tetap bersyukur karena barang dagangannya masih terjual meski tidak dalam jumlah besar.

“Kalau suasana orang (pengunjung) di pasar ramai, Sabtu Minggu ramai orang. Cuma yang belanjanya itu yang agak kurang. Tapi Alhamdulillah yang belanja hari ini tetap ada saja,” ujarnya.