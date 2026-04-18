Evaluasi Angkutan Lebaran di Bali, Kemenhub Bakal Optimalisasi Pelabuhan Alternatif

Evaluasi Angkutan Lebaran di Bali, Kemenhub Bakal Optimalisasi Pelabuhan Alternatif
JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan melakukan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, khususnya pada penyelenggaraan di wilayah Bali sebagai upaya peningkatan layanan transportasi ke depannya. 

Dirjen Aan menyampaikan, kepadatan yang sempat terjadi di jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk saat periode mudik Lebaran 2026 menjadi pelajaran penting untuk segera dicarikan solusinya. Hal ini terutama dalam pengelolaan transportasi di simpul penyeberangan yang memiliki keterbatasan kapasitas menampung kendaraan.

“Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan buffer zone padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci untuk mengatur kendaraan yang berangkat ke pelabuhan. Pelabuhan mana pun harus ada buffer zone, karena sifat pelabuhan terbatas menampung kendaraan, jadi harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk kita perbaiki bersama,” terang Aan saat kunjungan kerja di Terminal Tipe A Mengwi, Bali dikutip (18/4/2026).

Aan menilai, agar masalah tersebut tidak terulang lagi, ia mendorong pencarian lokasi buffer zone lainnya sebelum menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung sistem pengaturan kendaraan. Aan juga berharap, pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam menyediakan lahan untuk dijadikan kantong parkir (buffer zone) di lokasi yang tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk.

Aan menambahkan, selain mengatur buffer zone, perlu juga menyediakan pelabuhan alternatif di Bali, untuk mengurangi ketergantungan dan beban berlebih di lintas Ketapang-Gilimanuk, seperti yang sudah diterapkan di lintas Merak-Bakauheni. Salah satu pelabuhan yang dapat dijadikan alternatif adalah Celukan Bawang untuk membantu mengurai kepadatan saat terjadi lonjakan volume kendaraan di Gilimanuk

