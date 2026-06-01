Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Juni 2026: Pertamax Turbo Naik, Dexlite Turun

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang resmi berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, namun juga menurunkan harga BBM Dexlite dan Pertamina Dex per 1 Juni 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Tercatat, harga BBM Pertamax turbo naik per 1 Juni 2026 menjadi Rp20.750 per liter, dari harga sebelumnya Rp19.900 per liter.

Sementara, harga BBM Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800 per liter.