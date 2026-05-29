Rupiah Rp17.800, Bagaimana Harga BBM dan Tarif Listrik? Ini Penjelasan ESDM

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengumumkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif listrik meski nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, upaya pemerintah dalam menyikapi fluktuasi nilai tukar dilakukan dengan meningkatkan pengadaan minyak dari dalam negeri sehingga kebutuhan dolar AS untuk pembiayaan impor dapat dikurangi.

“Jadi untuk kenaikan harga BBM subsidi, ini kan sudah disampaikan. Menurut perhitungan kita, ada peningkatan produksi dalam negeri yang terus didorong. Kilang di dalam negeri juga sudah kita siapkan,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Yuliot mengatakan pemerintah siap membeli minyak mentah yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga yang mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) guna memperkuat cadangan energi dalam negeri.

Sementara itu, untuk menjaga tarif listrik di tengah fluktuasi nilai tukar, Kementerian ESDM menyiasatinya dengan mempercepat pengadaan listrik yang dihasilkan dari sumber energi baru terbarukan. Salah satunya melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dan program dedieselisasi.