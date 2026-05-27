Harga Beras SPHP Bakal Naik Imbas Rupiah Melemah Nyaris Rp17.800 per Dolar AS?

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini mendekati Rp17.800 tidak akan berdampak pada harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pemerintah menjamin bahwa harga beras SPHP tidak naik dan akan tetap stabil meski nilai tukar Rupiah mengalami tren pelemahan.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan kepastian hal itu, sehingga masyarakat dapat bersikap tenang. Kualitas beras program SPHP senantiasa dijaga oleh Perum Bulog agar masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas cukup baik dengan harga yang terjangkau.

"Jadi memang dengan nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi kaitan dengan beras SPHP, ini karena program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya," kata Maino dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Bapanas meminta masyarakat tidak perlu merasa cemas karena spesifikasi maupun standar mutu beras SPHP tidak akan mengalami pengurangan sama sekali. "Seluruh masyarakat bisa tenang karena tidak ada masalah. Beras SPHP ini beras program pemerintah tetap masih sama. Termasuk kualitasnya, tetap sama-sama medium, artinya tidak ada yang dikurangi. Tetap sama," tambahnya.

Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan skema harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP yang disesuaikan dengan zonasi wilayah distribusi di seluruh Indonesia. Untuk daerah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras tersebut dipatok pada angka Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera (di luar Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga maksimal yang ditetapkan adalah sebesar Rp13.100 per kilogram. Adapun bagi wilayah Maluku dan Papua, harga eceran tertinggi untuk beras SPHP dipatok pada harga maksimal Rp13.500 per kilogram.