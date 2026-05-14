HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran: Stok Beras Cukup hingga Maret 2027 meski El Nino

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |18:15 WIB
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Maret 2027 meskipun terdapat ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung selama enam bulan.

Amran menjelaskan, saat ini stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton. Selain itu, terdapat standing crop atau potensi panen yang diperkirakan menghasilkan 11 juta ton. Ditambah lagi, persediaan beras yang tersimpan di sektor hotel, restoran, katering (horeka), serta rumah tangga diperkirakan mencapai 12 juta ton.

"Kalau kita hitung 11 bulan kekuatan kita setelah panen yang standing crop ini, berarti sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi sampai Maret tahun depan cukup stok kita sekarang, sedangkan El Nino Godzilla yang diprediksi mudah-mudahan tidak benar, itu 6 bulan, sedangkan kekuatan kita 11 bulan," jelas Amran, Kamis (14/5/2026).

Amran menambahkan, selama El Nino berlangsung, produksi beras nasional diperkirakan tetap mencapai minimal 2 juta ton per bulan. Jika kondisi tersebut berlangsung selama enam bulan, tambahan produksi bisa mencapai 12 juta ton. Menurutnya, kesiapan ini merupakan hasil perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, serta penggunaan benih unggul yang tahan terhadap kekeringan.

"Begitu Bapak Presiden dilantik, kami diminta perbaiki infrastruktur, sarana produksi, kebijakan-kebijakan yang mengganggu sektor produksi kita perbaiki," sebutnya.

 

