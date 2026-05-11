ASN, TNI dan Polri Bakal Dapat Tunjangan Beras, Bulog Siapkan Proposalnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |17:16 WIB
Beras Bulog (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perum Bulog berencana menyiapkan proposal pemberian tunjangan bagi TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk beras. Usulan ini disampaikan untuk memanfaatkan stok beras pemerintah yang saat ini berada dalam kondisi melimpah.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan pihaknya akan menyusun proposal tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran pemerintah dan kondisi fiskal.

"Ya mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," kata Febby Novita saat dijumpai di Kantor Bulog, Jakarta Selatan pada Senin (11/5/2026).

Menurut Febby, skema penyaluran beras sebagai tunjangan sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia timur. Di daerah tersebut, Bulog telah menyalurkan beras untuk kebutuhan ASN.

"Karena sebenarnya saat ini udah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," lanjutnya.

 

