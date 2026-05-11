Dirut Bulog Pastikan Stok Beras RI Aman Hadapi El Nino

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:09 WIB
JAKARTA - Perum Bulog memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi aman untuk menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Saat ini, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai 5,3 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan jumlah stok tersebut cukup untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah potensi gangguan produksi akibat musim kering berkepanjangan.

"Insyaallah aman. Jadi kalau melihat stok yang sekarang sudah mencapai 5,3 juta ton itu kami pastikan menghadapi El Nino itu akan aman," tegasnya.

Menurut Rizal, capaian tersebut menjadi rekor baru dalam pengelolaan stok beras Bulog. Sebelumnya, stok tertinggi yang pernah dicapai berada di angka 4,2 juta ton pada tahun lalu.

"Alhamdulillah Bulog dapat mewujudkan target swasembada pangan yang mana pencapaian di tahun yang lalu itu puncak stok Bulog adalah 4,2 juta ton. Nah syukur Alhamdulillah sampai di bulan Mei ini ya, di bulan Mei ini sampai 5,3 juta ton," lanjutnya.

 

