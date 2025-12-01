Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Buka Suara soal Gudang Bulog di Sibolga Dijarah Massa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:08 WIB
Dirut Buka Suara soal Gudang Bulog di Sibolga Dijarah Massa
Beras Bulog Dijarah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video aksi penjarahan di gudang Bulog Sarudik, Sibolga, Sumatera Utara. Dalam video tampak massa menyerbu gudang dan membawa keluar bhan pangan seperti beras dan minyak goreng.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebut peristiwa ini merupakan buntut dari bencana banjir besar, yang menimbulkan desakan kebutuhan pangan di tengah masyarakat.

Menurutnya, Bulog memahami bahwa dinamika yang terjadi di lapangan, merupakan bentuk keterpaksaan masyarakat dalam menghadapi kesulitan mendapatkan akses pangan akibat jalur distribusi yang terisolasi selama beberapa hari.

“Kami memahami bahwa masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana yang memutus akses pangan. Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi melalui koordinasi dan langkah kebijakan yang tepat bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan," kata Rizal dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Sejalan dengan kondisi itu, Rizal menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan pemulihan distribusi pangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

 

