HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulog Ekspor 2.280 Ton Beras untuk Jemaah Haji Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |09:40 WIB
Bulog Ekspor 2.280 Ton Beras untuk Jemaah Haji Indonesia
Menko Pangan Zulhas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyepakati rencana ekspor Beras Haji ke Arab Saudi pada tahun 2026 ini. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas.

Menko Zulhas menegaskan, ekspor beras ke Arab Saudi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia, sekaligus mencerminkan keberhasilan nasional dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Seiring dengan adanya program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan jemaah haji, hari ini kita menyepakati berasnya dari kita. Jadi jemaah haji 2026 bisa mengonsumsi beras Indonesia,” ujar Menko Zulhas dikutip Selasa (10/2/2026).

Dalam Rakortas tersebut, Perum BULOG memaparkan kesiapan operasional pelaksanaan ekspor, termasuk koordinasi teknis dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, serta mitra industri pengolahan dan logistik. Proses produksi beras premium untuk kebutuhan ekspor disebut telah berjalan.

Tahapan yang disiapkan meliputi pengujian laboratorium, sertifikasi halal, penyiapan kemasan, hingga penjajakan kerja sama dengan mitra forwarder untuk pengiriman ke Jeddah, Arab Saudi.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa beras yang akan diekspor menggunakan spesifikasi premium dengan standar mutu tinggi sesuai permintaan.

“Kami diminta menyiapkan beras premium dengan tingkat pecahan hanya 5 persen dan kadar air 14 persen, bahkan di bawah 14 persen,” ujarnya.

 

