HOME FINANCE

Dirut BULOG dan Menko Pangan Rilis Serapan Gabah di Maros, Target 4 Juta Ton Setara Beras 2026

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:17 WIB
Dirut BULOG dan Menko Pangan Rilis Serapan Gabah di Maros, Target 4 Juta Ton Setara Beras 2026
Perum BULOG melaksanakan Panen Raya dan Launching Serapan Gabah Petani di Kelurahan Taroada, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Foto: dok BULOG)
MAROS - Perum BULOG melaksanakan Panen Raya dan Launching Serapan Gabah Petani di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional menuju target 4 juta ton setara beras pada 2026.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Maros Chaidir Syam, Bupati Gowa Husniah Talenrang, Ketua DPRD Maros Gemilang Pagessa dan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Panen raya tersebut menegaskan peran strategis Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sekaligus menjadi momentum dimulainya percepatan penyerapan gabah petani oleh BULOG. Sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga gabah serta menjamin kepastian serapan hasil panen petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi keterlibatan aktif TNI, khususnya Babinsa, dalam pengawalan harga gabah di tingkat petani.

“Kalau tidak dibantu TNI, tengkulak masih banyak memukul harga. TNI turun, Dandim turun, Babinsa turun, alhamdulillah harga gabah sudah sesuai standar,” ujarnya.

