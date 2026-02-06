Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PNM Mekaar Dorong Perempuan Prasejahtera Melangkah ke Ekonomi yang Lebih Kuat

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |19:22 WIB
PNM Mekaar Dorong Perempuan Prasejahtera Melangkah ke Ekonomi yang Lebih Kuat
Agen BRILink Mekaar, Kresnawati. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Upaya peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dari keluarga prasejahtera terus menunjukkan hasil nyata. Melalui ekosistem Holding Ultra Mikro, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama BRI memperluas kesempatan bagi nasabah PNM Mekaar untuk berkembang dan bertransformasi ke pembiayaan yang lebih besar.

Program PNM Mekaar yang selama ini menjadi pintu masuk akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera, kini berperan sebagai landasan kuat lahirnya pengusaha ultra mikro yang lebih mandiri secara ekonomi. Dampaknya dirasakan langsung oleh para nasabah, termasuk Kresnawati asal Indramayu.

Sebagai nasabah sekaligus ketua kelompok, Kresnawati mengaku terbantu dengan skema pembiayaan PNM Mekaar. Dia dapat mendukung ekonomi keluarga dengan membuka warung kelontong di depan rumahnya, tanpa harus meninggalkan anaknya yang berkebutuhan khusus dan memerlukan perhatian lebih.

“Alhamdulillah saya ditawarkan jadi agen BRILink Mekaar, jadi bisa punya tambahan uang tanpa harus meninggalkan anak,” ujarnya.

Melalui ekosistem Holding Ultra Mikro, nasabah PNM Mekaar didorong untuk memiliki sumber penghasilan tambahan dengan menjadi Agen BRILink Mekaar. Peran ini memungkinkan mereka tidak hanya menjalankan usaha utama, tetapi juga berkontribusi sebagai perpanjangan layanan keuangan di lingkungan sekitar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3200094//bri_peduli_bersih_pantai-ewqG_large.jpg
BRI Peduli Ajak Masyarakat Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/298/3200061//shopeefood_delas_live_spesial_rp1_mie_gacoan-396P_large.jpg
ShopeeFood Deals Februari: Makan Mie Gacoan Cuma Rp1 hingga Bertabur Hadiah Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3199996//menteri_pkp_beri_apresiasi_pada_bri-bd05_large.jpeg
Menteri PKP Apresiasi Peran BRI, Sukses Hadirkan Perumahan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/11/3199813//mengaliri_sawah_bersama_kur_bri-fgvp_large.jpg
KUR BRI Mengaliri Sawah Rakyat, Menggerakkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/11/3199702//pnm_berbagi-QJTy_large.jpeg
Rakernas PNM 2026 Hadirkan Ruang Berbagi untuk Masyarakat Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/11/3199645//pegadaian-GsQp_large.jpg
Percepat Distribusi Emas Fisik, Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement