HOME FINANCE

Percepat Distribusi Emas Fisik, Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |18:10 WIB
Percepat Distribusi Emas Fisik, Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang
Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Pegadaian mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap layanan Pegadaian dan aplikasi TRING!. Pihaknya menginformasikan kepada seluruh nasabah dan masyarakat bahwa emas yang dititipkelolakan di Pegadaian dijamin sepenuhnya (underlying asset) dengan rasio 1:1 (satu banding satu).

Adapun setiap gramasi transaksi produk investasi emas Pegadaian (Tabungan Emas dan Cicil Emas) dijamin dengan emas fisik yang setara. Emas fisik tersebut disimpan dalam brankas penyimpanan emas (vault) berstandar internasional, serta diaudit secara berkala oleh regulator dan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan). 

Tingginya lonjakan permintaan nasabah akan emas fisik dalam waktu yang bersamaan menyebabkan terjadinya antrian panjang untuk proses pengajuan cetak dan pengambilan emas fisik.

Saat ini, Pegadaian terus melakukan optimalisasi pencetakan emas fisik sesuai dengan permintaan denominasi atau gramasi emas dari nasabah, dimana membutuhkan waktu untuk proses produksi dan distribusi.

"Sebagai bentuk komitmen, Pegadaian segera melakukan pemenuhan permintaan emas fisik nasabah dengan meningkatkan kapasitas produksi dan percepatan distribusi. Diharapkan pada akhir bulan Februari 2026 seluruh permintaan emas fisik yang tertunda dapat diserahterimakan kepada nasabah," seperti dikutip keterangan resminya, Rabu (4/2/2026).

2
