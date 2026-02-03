Bisnis Mi Disebut Makin Moncer di Tahun 2026, Peluang Memulai Usaha

JAKARTA - Awal tahun sering kali menjadi waktu yang tepat untuk menyegarkan semangat dan merancang langkah bisnis yang lebih matang. Mumpung masih di awal tahun, menjadi momen penuh peluang untuk memulai bisnis baru atau strategi meluncurkan varian produk baru kian terbuka lebar.

Ditambah banyak peluang yang bisa dijalankan dengan biaya minim namun tetap menawarkan potensi keuntungan besar, terutama bagi yang belum dan baru mulai merintis usaha tangga atau siapa pun yang ingin menambah penghasilan, bisa langsung eksekusi tanpa perlu modal besar atau rencana yang terlalu rumit.

Pakar kuliner berpengalaman Chef Aria Ilham mengatakan, jika bisnis makanan tetap jadi bisnis favorit, salah satu yang paling besar peluangnya, adalah kuliner mi.

Alasannya, karena kepraktisannya, rasa yang gurih dan familiar, harga terjangkau, bisa jadi mood booster, gampang divariasi dengan berbagai topping, hingga bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja, membuat bisnis kuliner mi menjadi pilihan menjanjikan untuk masa depan.

“Mi, merupakan salah satu kuliner yang digemari dari generasi ke generasi, mulai dari Generasi X hingga Gen Z, karena kepraktisan, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau. Mi telah menjadi bagian dari budaya kuliner yang diterima secara luas, yang fleksibel di masyarakat kita, dan disajikan kapan saja di segala suasana,” kata Chef Aria.

Bisnis mi memang dianggap "tidak ada matinya" karena popularitasnya. Tak hanya itu, didukung oleh variasi olahan mi, target pasar yang luas, modal relatif terjangkau, serta bisa disajikan 24 jam.

“Alasan inilah yang menjadikan mi, jadi ide bisnis kuliner yang menjanjikan dan rendah risiko,” ucap Chef Aria soal peluang bisnis berbahan mi.