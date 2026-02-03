Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Buka Suara soal Polisi Bakal Selidiki Saham Gorengan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |06:45 WIB
OJK Buka Suara soal Polisi Bakal Selidiki Saham Gorengan
OJK Buka Suara soal Polisi Bakal Selidiki Saham Gorengan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Kepolisian yang akan memeriksa adanya indikasi pidana saham gorengan di pasar modal. OJK menegaskan, hingga saat ini belum menerima laporan kepolisian yang berencana memeriksa adanya indikasi pidana saham gorengan di pasar modal.

“Belum (terima laporan), sama sekali belum. Tapi kami tentu menghormati seandainya aparat penegak hukum melakukan hal tersebut (pemeriksaan),” kata Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 2 Februari 2026.

OJK Hormati Langkah Kepolisian

OJK menghormati langkah kepolisian dengan tetap berharap penyelidikan dilakukan dengan prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap tentu dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199135/menkeu_purbaya-Yxyp_large.jpg
Purbaya: IHSG Anjlok Mungkin Pasar Tunggu Pergantian Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199123/menko_airlangga-5Jqe_large.jpg
Pemerintah Akan Bentuk Pansel Pimpinan OJK, Airlangga: Seleksi Terbuka Bagi Siapapun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3198999/ojk-k2A5_large.jpg
Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198628/ojk-K5AR_large.jpg
Bagaimana OJK Beroperasi Usai Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Kompak Mengundurkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198623/mirza-20jm_large.jpg
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198609/inarno-yVOX_large.jpg
Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement