HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:50 WIB
Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri
Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini.

Inarno mengundurkan diri bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara.

Profil Inarno Djajadi 

Sebelum menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui RUPS pada tanggal 29 Juni 2018. 

Sebelumnya Inarno juga menjabat sebagai Treasury Officer di PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991), Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Direktur PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Direktur PT Widari Sekuritas (1999), dan Direktur Utama PT Madani Sekuritas (2000-2003).

Selain itu, Inarno juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Komisaris serta Komisaris Utama PT KPEI (2003-2009, 2010-2013, dan 2013-2016), Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Komisaris Utama PT CIMB Niaga Sekuritas (2014-2017), serta Komisaris BEI tahun 2017-2018.

Inarno juga memiliki pengalaman di berbagai organisasi sepanjang karirnya, termasuk sebagai anggota Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) (1992-1994), anggota Dewan Pengawas Profesi Pasar Modal Indonesia (2017-2020), dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta Raya (ISEI Jaya) sejak 2020. Demikian dilansir laman resmi OJK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Inarno Djajadi kelahiran Yogyakarta, 31 Desember 1962. Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Beliau memulai karier di bidang pasar modal sejak tahun 1989.

 

Halaman:
1 2
