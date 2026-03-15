Harga Emas Antam Hari Ini di Bawah Rp3 Juta per Gram, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Hari Ini di Bawah Rp3 Juta per Gram, Cek Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Minggu 15 Maret 2026. Harga emas Antam tetap dijual Rp2.997.000 per gram setelah sebelumnya turun Rp24.000.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tetap Rp2.749.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Minggu (15/3/2026):