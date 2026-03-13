Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini Rp3.021.000 per Gram

Harga emas Antam terus menurun hingga perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam terus menurun hingga perdagangan hari ini. Emas turun lagi sebesar Rp21.000 menjadi Rp3.021.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp21.000 menjadi Rp2.783.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun, di laman resmi saat ini beberapa pecahan emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT Antam Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (13/3/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.560.500

Emas 1 gram: Rp3.021.000

Emas 2 gram: Rp5.992.000

Emas 3 gram: Rp8.970.000

Emas 5 gram: Rp14.920.000

Emas 10 gram: Rp29.760.000