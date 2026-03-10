Harga Emas Antam Naik, Segram Jadi Rp3.047.000

JAKARTA — Harga emas Antam (ANTM) kembali naik pada Selasa (10/3/2026). Emas Antam naik Rp8.000 menjadi Rp3.047.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual kembali emas batangan juga naik Rp14.000 menjadi Rp2.802.000 per gram.

Harga emas Antam ini berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Namun, beberapa jenis emas di laman resmi BELM saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total pembelian.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku, PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.573.500

Emas 1 gram: Rp3.042.000

Emas 2 gram: Rp6.044.000

Emas 3 gram: Rp9.048.000

Emas 5 gram: Rp15.050.000

Emas 10 gram: Rp30.020.000