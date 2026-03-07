Harga Emas Antam Naik Rp35 Ribu Jadi Rp3.059.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) kembali meroket pada perdagangan Sabtu (7/3/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Harga emas Antam (ANTM) kembali meroket pada perdagangan Sabtu (7/3/2026). Emas Antam naik Rp35.000 menjadi Rp3.059.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp35.000 menjadi Rp2.822.000 per gram.

Harga emas Antam ini berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun, di laman resmi Logam Mulia beberapa pecahan emas saat ini masih belum tersedia.

Sesuai PP No. 49 Tahun 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Selain itu, sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, dikutip dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.579.500

Emas 1 gram: Rp3.059.000

Emas 2 gram: Rp6.068.000

Emas 3 gram: Rp9.084.000

Emas 5 gram: Rp15.110.000

Emas 10 gram: Rp30.140.000