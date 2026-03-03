Harga Emas Antam Hari Ini Rp3,12 Juta, Turun Rp13.000

Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan Selasa (3/3/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan Selasa (3/3/2026). Emas Antam turun Rp13.000 menjadi Rp3.122.000 per gram, setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp13.000 menjadi Rp2.901.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Namun, laman resmi Logam Mulia saat ini menunjukkan beberapa pecahan emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total. Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen akan diterapkan (sesuai ketentuan berlaku) dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, dikutip dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.611.000

Emas 1 gram: Rp3.122.000

Emas 2 gram: Rp6.194.000

Emas 3 gram: Rp9.273.000

Emas 5 gram: Rp15.425.000

Emas 10 gram: Rp30.770.000

Emas 25 gram: Rp76.760.000