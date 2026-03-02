Ternyata Ini Pemilik Hotel Ikonik Burj Khalifa yang Terbakar akibat Puing Serangan Drone Iran

JAKARTA - Ternyata ini pemilik hotel Ikonik Burj Khalifa yang terbakar akibat puing serangan drone Iran. Hotel mewah Burj Al Arab di Dubai mengalami kebakaran pada bagian luar bangunannya karena terkena puing-puing drone serangan Iran ke pangkalan AS di Dubai.

Diketahui serangan balasan ini dilakukan Iran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan AS.

Diketahui drone yang diluncurkan Iran ke Dubai berhasil dihancurkan di udara, namun sisa-sisa puingnya jatuh dan memicu api di fasad hotel.

Menurut pernyataan resmi dari otoritas Dubai, kebakaran terjadi pada bagian eksterior gedung dan langsung ditangani oleh tim pertahanan sipil.

Api berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan di area hotel. Operasional di dalam bangunan pun disebut tetap terkendali, meski insiden ini sempat menarik perhatian luas karena status Burj Al Arab sebagai salah satu simbol kemewahan paling terkenal di dunia.

Lantas siapa Pemilik Hotel Ikonik Burj Khalifa? Berikut rangkuman Okezone, Senin (2/3/2026).

Mengutip dari Arabia Horizons, pemilik Burj Khalifa adalah Emaar Properties.

Perusahaan real estat yang berdiri sejak tahun 1997 ini pertama kali didirikan oleh Mohammed Alabbar. Emaar Properties adalah perusahaan pengembang properti yang memiliki banyak bangunan megah di dubai.