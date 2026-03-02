Siapa Saja Negara Pembeli Utama Minyak Iran?

Siapa saja negara pembeli utama minyak Iran? (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA – Siapa saja negara pembeli utama minyak Iran?

Negara-negara pembeli utama minyak Iran menjadi sorotan di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis tersebut berdampak besar terhadap pasar energi global karena sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi perairan itu.

Berdasarkan data TradeInt per Senin (2/3/2025), nilai ekspor minyak mentah dan produk minyak bumi Iran pada 2025 mencapai USD7,7 miliar. Ekspor tersebut terkonsentrasi pada sejumlah negara mitra utama.

Berikut daftar negara pembeli utama minyak Iran sepanjang 2025:

- Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD4.413.891.284 atau 57,29 persen. Negara ini menjadi tujuan ekspor terbesar sekaligus pusat transshipment, pencampuran, dan re-ekspor minyak Iran.

- China sebesar USD721.571.671 atau 9,37 persen. China menjadi pembeli akhir utama untuk mendukung kapasitas penyulingan, kebutuhan bahan bakar industri, dan ketahanan energi jangka panjang.

- Oman sebesar USD463.388.448 atau 6,01 persen. Oman berperan sebagai gerbang penyulingan dan logistik regional untuk pemrosesan serta redistribusi.

- Afghanistan sebesar USD260.534.822 atau 3,38 persen. Negara ini bergantung pada produk minyak Iran untuk pasokan bahan bakar domestik dan pembangkit listrik.

- Pakistan sebesar USD197.880.881 atau 2,57 persen untuk menutup kekurangan energi serta mendukung sektor transportasi dan industri.