Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Saja Negara Pembeli Utama Minyak Iran?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |18:05 WIB
Siapa Saja Negara Pembeli Utama Minyak Iran?
Siapa saja negara pembeli utama minyak Iran? (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Siapa saja negara pembeli utama minyak Iran?

Negara-negara pembeli utama minyak Iran menjadi sorotan di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis tersebut berdampak besar terhadap pasar energi global karena sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi perairan itu.

Berdasarkan data TradeInt per Senin (2/3/2025), nilai ekspor minyak mentah dan produk minyak bumi Iran pada 2025 mencapai USD7,7 miliar. Ekspor tersebut terkonsentrasi pada sejumlah negara mitra utama.

Berikut daftar negara pembeli utama minyak Iran sepanjang 2025:

- Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD4.413.891.284 atau 57,29 persen. Negara ini menjadi tujuan ekspor terbesar sekaligus pusat transshipment, pencampuran, dan re-ekspor minyak Iran.

- China sebesar USD721.571.671 atau 9,37 persen. China menjadi pembeli akhir utama untuk mendukung kapasitas penyulingan, kebutuhan bahan bakar industri, dan ketahanan energi jangka panjang.

- Oman sebesar USD463.388.448 atau 6,01 persen. Oman berperan sebagai gerbang penyulingan dan logistik regional untuk pemrosesan serta redistribusi.

- Afghanistan sebesar USD260.534.822 atau 3,38 persen. Negara ini bergantung pada produk minyak Iran untuk pasokan bahan bakar domestik dan pembangkit listrik.

- Pakistan sebesar USD197.880.881 atau 2,57 persen untuk menutup kekurangan energi serta mendukung sektor transportasi dan industri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204600//airlangga-gV52_large.png
Menko Airlangga Ungkap Dampak Perang AS-Iran ke Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/25/3204568//agnez-tE9D_large.jpg
Agnez Mo Bantah Kabar Terjebak di Dubai saat Perang Iran-AS: Aku Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588//bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204578//prabowo-azvM_large.jpg
Perang AS-Israel Vs Iran, Pakar Sebut Swasembada yang Diusahakan Prabowo Jadi Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204574//viral-LwFs_large.jpg
Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204566//minyak-h9xS_large.jpg
RI Siapkan Strategi Mitigasi Lonjakan Harga Minyak Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement