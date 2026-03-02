Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini, Kompak Naik!

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Maret 2026. Seluruh BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo kompak naik sejak hari Minggu, 1 Maret 2026.



Harga BBM Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter dari harga sebelumnya Rp11.800 per liter. Harga BBM Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.700 per liter.



Sementara, harga BBM Pertamax Green juga naik menjadi Rp12.900 per liter. Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter. Di sisi lain, harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.



Sementara, harga BBM Shell Super naik menjadi Rp12.390 per liter mulai 1 Maret dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter. Sementara, harga harga BBM V-Power Diesel juga naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.600 per liter di Febuari 2026.



Harga BBM BP 92 juga naik menjadi Rp12.390 per liter dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter di Februari 2026. Harga BBM BP Ultimate juga naik menjadi Rp12.920 per liter dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter dan harga BBM BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.600 per liter.



SPBU Vivo juga menaikkan harga BBM per 1 Maret 2026. Tercatat, harga BBM Revvo 92 naik menjadi Rp12.390 per liter dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter.



Kemudian, harga BBM Revvo 95 naik menjadi Rp12.930 per liter dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter dan harga BBM Diesel Primus naik menjadi Rp14.610 per liter dari sebelumnya Rp13.600 per liter.



Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo hari ini, Senin (2/3/2026)