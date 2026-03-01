Harga BBM Shell Naik 1 Maret 2026 meski Stok di SPBU Kosong

JAKARTA - Harga BBM Shell naik mulai 1 Maret 2026. Shell tetap menaikkan harga BBM di tengah kekosongan stok di SPBU.



Tercatat, harga BBM Shell Super naik menjadi Rp12.390 per liter mulai 1 Maret dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter. Sementara, harga harga BBM V-Power Diesel juga naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.600 per liter di Febuari 2026.



"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan resmi Shell, Jakarta, Minggu (1/3/2026).



Shell hanya mengumumkan kenaikan 2 harga BBM jenis tersebut karena terbatasnya stok dan dijual di beberapa daerah saja.