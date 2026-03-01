Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Naik 1 Maret 2026 meski Stok di SPBU Kosong

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |06:59 WIB
Harga BBM Shell Naik 1 Maret 2026 meski Stok di SPBU Kosong
Harga BBM Shell Naik 1 Maret 2026 meski Stok di SPBU Kosong (Foto: Shell)
JAKARTA - Harga BBM Shell naik mulai 1 Maret 2026. Shell tetap menaikkan harga BBM di tengah kekosongan stok di SPBU.

Tercatat, harga BBM Shell Super naik menjadi Rp12.390 per liter mulai 1 Maret dari harga sebelumnya Rp12.050 per liter. Sementara, harga harga BBM V-Power Diesel juga naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.600 per liter di Febuari 2026.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan resmi Shell, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Shell hanya mengumumkan kenaikan 2 harga BBM jenis tersebut karena terbatasnya stok dan dijual di beberapa daerah saja.

 

