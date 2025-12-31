Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Turun! Berlaku 1 Januari 2026, Jadi Kado Tahun Baru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:14 WIB
Harga BBM Pertamina Turun! Berlaku 1 Januari 2026, Jadi Kado Tahun Baru (Foto: Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM yang berlaku mulai Kamis 1 Januari 2026. Penurunan harga BBM ini berlaku untuk BBM non subsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo.

Harga BBM Pertamax turun Rp400 menjadi Rp12.350 per liter dari harga sebelumnya Rp12.750 per liter.

Sementara, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.400 per liter dari harga sebelumnya Rp13.750 per liter.

Untuk harga BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 dan solar subsidi juga Rp6.800 per liter. Demikian seperti dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut ini harga BBM Pertamina per 1 Januari 2026 yang berlaku di Jabodetabek:

 

