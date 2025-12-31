JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Januari 2026 naik atau turun? Penyesuaian harga BBM khususnya non subsidi akan dilakukan oleh badan usaha seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP setiap awal bulan.
Penetapan harga BBM berdasarkan pergerakan harga minyak dunia hingga kurs Rupiah. Tercatat. harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (31/12/2025) pukul 09.40 WIB.
Harga minyak Brent berada di USD61,29 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) di USD57,92 per barel.
Di sisi lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.771 per USD.
Menarik untuk dinanti apakah harga BBM pada 1 Januari 2026 naik atau turun.
Sekadar informasi, harga BBM pada 1 Desember 2025 mengalami kenaikan berlaku di seluruh SPBU. Berikut ini Okezone rangkum harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku Desember 2025:
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.750 per liter
Pertamax Green: Rp13.500 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.000 per liter