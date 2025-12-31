Harga BBM 1 Januari 2026 Naik atau Turun?

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Januari 2026 naik atau turun? Penyesuaian harga BBM khususnya non subsidi akan dilakukan oleh badan usaha seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP setiap awal bulan.

Penetapan harga BBM berdasarkan pergerakan harga minyak dunia hingga kurs Rupiah. Tercatat. harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (31/12/2025) pukul 09.40 WIB.

Harga minyak Brent berada di USD61,29 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) di USD57,92 per barel.

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.771 per USD.

Menarik untuk dinanti apakah harga BBM pada 1 Januari 2026 naik atau turun.

Sekadar informasi, harga BBM pada 1 Desember 2025 mengalami kenaikan berlaku di seluruh SPBU. Berikut ini Okezone rangkum harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku Desember 2025:

BBM Pertamina

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.750 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.750 per liter

Pertamax Green: Rp13.500 per liter

Dexlite: Rp14.700 per liter

Pertamina Dex: Rp15.000 per liter