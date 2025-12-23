JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP jelang Natal 2025. Harga BBM di Pertamina tercatat naik sejak 1 Desember 2025. Sementara, harga BBM di Shell, Vivo dan BP juga kompak naik.
Untuk BBM di SPBU swasta sudah tersedia usai Pertamina memasok BBM murni kepada Shell, Vivo dan BP.
Berikut ini daftar terbaru harga BBM hari ini di Pertamina, Shell hingga BP, Jakarta, Selasa (23/12/2025):
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.750 per liter
Pertamax Green: Rp13.500 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.000 per liter
Shell Super: Rp13.000 per liter
Shell V-Power: Rp13.630 per liter
Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter