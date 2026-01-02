Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo 2 Januari 2026: Semua Kompak Turun

JAKARTA - Harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku 2 Januari 2026. Pertamina, Shell, BP dan Vivo kompak menurunkan harga BBM sejak 1 Januari 2026.



Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM dilakukan dengan mengacu pada formula harga dari pemerintah serta mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia, seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.



"Penyesuaian harga ini kami lakukan secara berkala, dan tetap menjadikan harga Pertamax Series dan Dex Series sebagai yang paling kompetitif," ujar Roberth di Jakarta.



Harga BBM Pertamax turun dari Rp12.750 menjadi Rp12.350 per liter. Selain itu, harga Pertamax Turbo turun dari Rp13.750 menjadi Rp13.400 per liter. Kemudian Pertamax Green dari Rp13.500 turun menjadi Rp13.150 per liter.



Lalu harga Dexlite dari Rp14.700 turun menjadi Rp13.500 per liter. Harga Pertamina Dex juga turun dari Rp15.000 menjadi Rp13.600 per liter.



Di sisi lain, Shell juga menurunkan harga BBM Shell Super dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter. Tak hanya itu, harga BBM Shell V-Power dari Rp13.640 turun menjadi Rp13.190 per liter.



Harga V-Power Nitro+ dari Rp13.890 turun menjadi Rp13.480 per liter. Sedangkan harga BBM V-Power Diesel menjadi Rp13.860 dari sebelumnya Rp15.250 per liter.



Untuk harga BBM di SPBU Vivo, BBM Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian Diesel Primus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.



BP Indonesia juga memutuskan harga BBM BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Selanjutnya, harga BBM Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.



Selain itu, BP juga menurunkan harga BBM Ultimate Diesel dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter.



Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 2 Januari 2026: