HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 Januari 2026: Pertamax Turun Jadi Rp12.350 per Liter!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:25 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 Januari 2026: Pertamax Turun Jadi Rp12.350 per Liter!
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 Januari 2026: Pertamax Turun Jadi Rp12.350 per Liter! (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang resmi turun berlaku Kamis 1 Januari 2026. Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo.

Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Tercatat, harga BBM Pertamax menjadi Rp12.350 per 1 Januari 2026. Harga BBM Pertamax ini turun Rp400 dari harga sebelumnya Rp12.750 per liter di November 2025.

Harga Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.400 per liter dari harga sebelumnya Rp13.750 per liter.

Sementara, harga BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 dan solar subsidi juga Rp6.800 per liter.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina per 1 Januari 2026 yang berlaku di Jabodetabek seperti dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta, Rabu (31/12/2025):

 

1 2
