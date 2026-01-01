Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina 1 Januari 2026 di Seluruh Indonesia

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM per 1 Januari 2026. Seluruh harga BBM non subsidi turun jika dibandingkan Desember 2025.



Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM dilakukan dengan mengacu pada formula harga dari pemerintah serta mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia, seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.



"Penyesuaian harga ini kami lakukan secara berkala, dan tetap menjadikan harga Pertamax Series dan Dex Series sebagai yang paling kompetitif," ujar Roberth di Jakarta, Kamis (1/1/2026).



Sementara, khusus 3 wilayah bencana yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat harga Pertamax Series tidak mengalami penyesuaian harga sejak November 2025 sehingga masih di bawah harga di Provinsi lain pada PBBKB yang sama.



Berikut harga BBM Non-Subsidi yang berlaku mulai 1 Januari 2026 :



• Pertamax : Rp12.350/liter

• Pertamax Green 95 : Rp13.150/liter

• Pertamax Turbo : Rp13.400/liter

• Dexlite : Rp13.500/liter

• Pertamina Dex : Rp13.600/liter



Harga tersebut dapat bervariasi di tiap daerah sesuai dengan besaran PBBKB masing-masing provinsi, harga yang tercantum di atas berlaku seragam di wilayah dengan PBBKB 5%.



Berikut harga BBM Non-Subsidi yang berlaku di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan PBBKB 7,5% mulai 1 Januari 2026 :



• Pertamax : Rp12.500/liter

• Pertamax Turbo : Rp13.400/liter

• Dexlite : Rp13.800/liter

• Pertamina Dex : Rp13.900/liter



Sedangkan, harga BBM Non-Subsidi yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat dengan PBBKB 10% mulai 1 Januari 2026 :



• Pertamax : Rp12.800/liter

• Pertamax Turbo : Rp13.700/liter

• Dexlite : Rp14.100/liter

• Pertamina Dex : Rp14.200/liter



Sedangkan untuk harga BBM subsidi, seperti solar subsidi tetap Rp6.800/liter. Demikian juga untuk Pertalite, harganya masih dibanderol Rp10.000/liter.



Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia