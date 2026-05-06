Harga BBM Diesel Naik pada Mei 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Pertamina, BP dan Vivo

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi resmi naik pada Mei 2026. SPBU Pertamina, Vivo dan BP kompak menaikkan harga BBM, terutama BBM diesel nonsubsidi.

Vivo dan BP terlebih dahulu yang menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026. Sementara, Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026.

Pada 1 Mei 2026, Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter. Sementara SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter.

Pertamina pada Senin 4 Mei 2026 juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Harga BBM ini mengalami penyesuaian dua kali setelah sebelumnya naik sejak Sabtu 18 April 2026.

Berikut ini perbandingan harga BBM di Pertamina, BP dan Vivo per Mei 2026: