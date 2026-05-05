Harga BBM Pertamina, Vivo hingga BP AKR Kompak Naik, Siapa Paling Murah?

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU mengalami kenaikan. Baik Pertamina, Vivo Energy, maupun BP terpantau melakukan penyesuaian harga.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Sementara itu Dexlite naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Untuk Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Meski demikian, Pertamina memastikan sejumlah jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax (RON 92) tetap dijual Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green berada di level Rp12.900 per liter.

Untuk BBM subsidi, harga juga tidak berubah. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Selain Pertamina, harga BBM di SPBU swasta Vivo Energy juga tampak mengalami penyesuaian harga sejak awal Mei. BBM Diesel Primus Vivo Energy mengalami kenaikan menjadi Rp30.890 per liter, namun untuk BBM Revvo 92 tetap dibandrol Rp12.390 per liter.

Kenaikan harga BBM juga berlaku di SPBU BP, di mana berdasarkan penyesuaian harga di awal bulan, BBM jenis BP 92 dijual seharga Rp12.390 per liter. Selain itu BBM jenis BP Ultimate Diesel berada di level Rp30.890 per liter.