Harga BBM Pertamina Naik per 4 Mei 2026, Pertamina Dex Jadi Rp27.900 per Liter

Harga BBM Pertamina Naik per 4 Mei 2026, Pertamina Dex Jadi Rp27.900 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina naik hari ini, Senin 4 Mei 2026. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Kini harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter. Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Harga BBM ini mengalami penyesuaian dua kali setelah sebelumnya naik sejak Sabtu 18 April 2026.

Meski menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamina masih menahan harga BBM lainnya seperti Pertamax (RON 92) tetap dijual Rp12.300 per liter dan Pertamax Green tetap Rp12.900 per liter.

Untuk harga BBM subsidi juga tidak berubah. Harga BBM Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar (solar subsidi) tetap Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 4 Mei 2026 yang berlaku di Jabodetabek, Jakarta, Senin (4/5/2026):