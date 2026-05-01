Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 1 Mei 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |06:28 WIB
Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 1 Mei 2026
Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 1 Mei 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Pertamina telah mengumumkan harga BBM yang berlaku pada hari ini, mulai dari BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

Harga BBM Pertamax Turbo dijual Rp19.400 per liter. Harga Dextlite dijual Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex dijual Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Harga BBM tersebut tidak mengalami perubahan sejak kenaikan pada 18 April 2026. 

Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 Mei 2026 meski harga minyak melonjak di atas USD100 per barel. Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap 2 setelah naik sejak 18 April 2026.

Sementara itu, harga BBM lainnya seperti BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green juga tidak mengalami perubahan. Pertamax masih Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. 

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Jumat (1/5/2026):

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215533/bbm_pertamina-SNk9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215326/bbm_pertamina-2J7G_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215116/bbm_pertamina-Pdpk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214744/harga_bbm-hPAb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213934/bbm_pertamina-PZHq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213508/bbm_pertamina-zTZV_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement