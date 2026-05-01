Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 1 Mei 2026

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Pertamina telah mengumumkan harga BBM yang berlaku pada hari ini, mulai dari BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

Harga BBM Pertamax Turbo dijual Rp19.400 per liter. Harga Dextlite dijual Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex dijual Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Harga BBM tersebut tidak mengalami perubahan sejak kenaikan pada 18 April 2026.

Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 Mei 2026 meski harga minyak melonjak di atas USD100 per barel. Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap 2 setelah naik sejak 18 April 2026.

Sementara itu, harga BBM lainnya seperti BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green juga tidak mengalami perubahan. Pertamax masih Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Jumat (1/5/2026):