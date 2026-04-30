Intip Besaran Gaji dan Tunjangan Masinis per Bulan

JAKARTA - Masinis tengah menjadi sorotan di tengah kejadian tabrakan kereta jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL) di Bekasi Timur. Dari kejadian tersebut, dipastikan masinis selamat.

Masinis Kereta Api Argo Bromo dilaporkan selamat usai terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

“Masinis, puji Tuhan, aman,” kata VP Corporate KAI, Anne Purba.

Di tengah kejadian tersebut, gaji dan tunjangan masinis per bulan turut menjadi sorotan.

Masinis KRL menerima gaji bersih (take home pay) sekitar Rp6 juta hingga Rp9 juta per bulan. Besaran tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, serta dapat berbeda tergantung pengalaman, jabatan, dan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.