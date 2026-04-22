Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 April, Pertamax Jadi Naik?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |07:11 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 April, Pertamax Jadi Naik?
Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 April, Pertamax Jadi Naik? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Rabu 22 April 2026. Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex sejak Sabtu 18 April 2026.

Pemerintah pun memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia.

“(Penyesuaian harga) tahap berikutnya kita lihat penyesuaiannya. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Pada 18 April 2026, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. , 

Harga BBM Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, harga BBM Dexlite naik dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara, harga BBM Pertamax dan Pertamax Green tidak naik. Pertamina masih mempertahankan harga Pertamax Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

"Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM nonsubsidi, itu ada penyesuaian harga. Kan yang bisa negara jamin, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah BBM subsidi,” ucap Bahlil.

Penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

 

Berita Terkait
Fakta-Fakta Harga Gas LPG dan BBM Nonsubsidi Naik Bersamaan per April 2026
Harga BBM Pertamina Naik Tembus Rp23.900 per Liter, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 20 April
Harga BBM Pertamina Naik, Berikut Daftar Lengkapnya
Pertamax Turbo Tembus Rp19.400 per Liter, Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik
Update Terbaru Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP 
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina yang Naik per 18 April 2026 
