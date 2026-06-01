HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Juni 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |13:46 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Juni 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Juni 2026. Harga BBM pada bulan ini mengalami penyesuaian, ada yang naik dan turun.

Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, namun juga menurunkan harga BBM Dexlite dan Pertamina Dex per 1 Juni 2026.

Harga BBM Pertamax turbo naik per 1 Juni 2026 menjadi Rp20.750 per liter, dari harga sebelumnya Rp19.900 per liter.

Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800 per liter.

Sementara, Shell juga menurunkan harga BBM Shell V-Power Diesel menjadi Rp24.490 per liter dari harga sebelumnya Rp30.890 per liter per 1 Juni 2026.

Kemudian, SPBU BP juga menurunkan harga BBM jenis BP Ultimate Diesel menjadi Rp25.060 per liter dari harga sebelumnya Rp29.890 per liter.

Di sisi lain, untuk SPBU Vivo belum memberikan update harga terbaru BBM untuk periode 1 Juni 2026.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Jakarta, Senin (1/6/2026). 

 

