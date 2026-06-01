Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Dexlite-Dex tapi Pertamax Turbo Naik 1 Juni 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2026. Harga BBM jenis diesel Pertamina Dex dan Dexlite turun, sementara harga BBM jenis Pertamax Turbo naik.



Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM per Juni 2026 dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional.



Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.



“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth di Jakarta, Senin (1/6/2026).



Lebih lanjut Roberth menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli serta tentunya tetap menjadikan produk bbm nonsubsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM nonsubsidi.



“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.