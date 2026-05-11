Shell Kembali Jual BBM, Harga Diesel Naik Jadi Rp30.890 per Liter

Shell Kembali Jual BBM, Harga Diesel Naik Jadi Rp30.890 per Liter (Foto: Okezone)

JAKARTA - SPBU Shell kembali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) per 9 Mei 2026. Setelah berbulan-bulan kosong, stok BBM di SPBU Shell kembali terisi.

Namun, BBM yang tersedia hanya BBM Shell V-Power Diesel. Lokasi SPBU Shell yang kembali menjual BBM berada di area Jakarta yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kemudian area Banten di Tangerang serta area Jawa Barat yang meliputi Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung. Demikian dikutip dari keterangan resmi Shell, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Sementera untuk BBM Shell jenis Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia di SPBU Shell.

Harga BBM Shell V-Power Diesel dibanderol Rp30.890 per liter. Harga BBM ini naik jika dibandingkan harga terakhir pada 1 Maret 2026 sebesar Rp14.620 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.