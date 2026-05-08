BP Turunkan Harga BBM Ultimate Diesel Jadi Rp29.890 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:21 WIB
BP Turunkan Harga BBM Ultimate Diesel Jadi Rp29.890 per Liter (Foto: BP)
JAKARTA - SPBU BP menurunkan harga BBM untuk jenis solar atau BP Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter pada hari ini, 8 Mei 2026 dari harga sebelumnya Rp30.890 per liter per 1 Mei 2026.

Penurunan harga BBM ini  hanya untuk BBM jenis solar Ultimate Diesel. Demikian dikutip dari akun Instagram resmi BP Indonesia @bp_idn di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, untuk bensin jenis BP Ultimate masih berada di level Rp12.930 per liter, begitu pula dengan BBM jenis BP 92 yang tetap dijual Rp12.390 per liter.

Pada bulan ini, SPBU BP sudah dua kali melakukan penyesuaian harga BBM sejak naik pada 1 Mei 2026.

Sementara, harga BBM di SPBU lainnya seperti Pertamina dan Vivo masih sama, tidak ada penyesuaian kembali.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM hari ini per Jumat 8 Mei 2026

 

