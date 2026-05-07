Diskon Listrik 50 Persen PLN 2026, Pelanggan Hemat Biaya

JAKARTA - Sebanyak 116.537 pelanggan di seluruh Indonesia memanfaatkan diskon listrik 50 persen PLN di April 2026. Diskon listrik ini berupa layanan diskon tambah daya 50 persen PT PLN (Persero) bertajuk “Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar”.

Program diskon tambah daya 50 persen yang berlangsung pada 15-28 April 2026 dihadirkan guna menunjang penerapan work from home (WFH) dan aktivitas sehari-hari pelanggan di rumah.

Alfonso, salah satu pelanggan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah, warga Kelurahan Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang, merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Dirinya merasa terbantu dan mengapresiasi atas pelayanan yang diberikan PLN.

“Saya sendiri yang saat ini bekerja dari rumah, sangat terbantu dengan promo tambah daya. Kerjaan lancar, listrik juga aman. Pemasangannya pun cepat, pagi hari saya daftar tambah daya pakai promo, hari itu juga sudah langsung dikerjakan oleh petugas PLN Semarang," katanya dalam keterangan resmi PLN, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Isna, pelanggan PLN UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara asal Samarinda juga turut merasakan kemudahan dengan adanya promo diskon tambah daya tersebut. Sebagai ibu rumah tangga, Dia kini bisa lebih leluasa menggunakan alat elektronik untuk aktivitas sehari-hari di rumah.

“Saya sangat terbantu dengan diskon 50 persen ini. Sekarang bisa pakai beberapa peralatan di rumah sekaligus tanpa khawatir listrik turun. Prosesnya juga mudah lewat PLN Mobile dan cepat. Hari ini ajukan permohonan, kemudian langsung diproses,” ungkap Isna.

Sementara itu, Siti Halimah, ibu rumah tangga asal Kabupaten Fakfak, Papua Barat juga mengaku sangat tertolong dengan adanya promo tambah daya PLN. Sebelumnya, dia kerap mengalami kendala saat menggunakan peralatan elektronik secara bersamaan karena keterbatasan daya listrik.

“Dulu saya harus mematikan salah satu alat elektronik kalau mau menyalakan peralatan lainnya, tapi setelah ditambah daya dari 900 volt ampere (VA) ke 1.300 VA semua terasa aman dan tidak perlu takut listrik jeglek,” ucap Siti.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan, program diskon tambah daya ini merupakan solusi seiring bertumbuhnya kebutuhan listrik pelanggan guna menunjang kegiatan sehari-hari. Program ini juga menjadi wujud komitmen PLN dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat melalui layanan kelistrikan yang lebih andal, mudah diakses, dan terjangkau.

“Program ini telah membantu pelanggan untuk merasakan manfaat listrik yang lebih andal dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, baik WFH, usaha, maupun kegiatan lain yang dilakukan di rumah. Dengan daya yang lebih memadai, pelanggan dapat menjalankan kegiatan dengan lebih nyaman dan produktif,” ujar Adi.