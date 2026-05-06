Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II-2026: Subsidi Mobil Listrik dan Kredit Bunga Murah

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan stimulus baru untuk memperkuat mesin perekonomian pada kuartal II-2026, sebagai strategi untuk mempertahankan kinerja ekonomi nasional agar tetap solid di atas 5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tambahan dorongan ini sangat krusial untuk mencegah perlambatan ekonomi di tengah tekanan global maupun domestik. Purbaya berharap kebijakan ini mampu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal I-2026 telah menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan.

“Saya melihat kalau enggak didorong terus ekonominya, bisa melambat juga. Jadi saya coba kasih stimulus tambahan ke ekonomi,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Salah satu poin utama dalam paket stimulus ini adalah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Pemerintah akan memberikan subsidi yang nilainya dibedakan berdasarkan jenis baterai, di mana kendaraan dengan baterai berbasis nikel akan mendapatkan alokasi subsidi lebih besar guna mendukung hilirisasi nikel domestik.

Target kuota awal yang disiapkan adalah 100.000 unit untuk mobil listrik dan 100.000 unit untuk motor listrik, dengan fleksibilitas penambahan jika serapan pasar tinggi. Program ini direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026 dengan tujuan ganda: menekan konsumsi BBM serta mempercepat transisi energi.

“Langkah pertama ya 100.000 mobil, 100.000 motor. Kalau habis, bisa kita tambah lagi,” kata Purbaya.