HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |07:58 WIB
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan lagi memberikan paket stimulus ekonomi baru tambahan lagi pada kuartal IV 2025. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, paket kebijakan ekonomi dan stimulus tambahan yang telah diberikan sebelumnya sudah cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. 

"Enggak ada, enggak ada (stimulus baru). Cukup yang kemarin sudah diberikan," kata Airlangga di kantornya, Jumat 7 November 2025.

Saat ditanya apakah pemerintah menyiapkan stimulus khusus bagi kelompok masyarakat kelas menengah menjelang akhir tahun, Menko menerangkan tidak ada kebijakan baru yang disiapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 kepada pekerja.

Di menjelaskan bahwa stimulus yang digulirkan sebelumnya juga mencakup segmen tersebut. 

"Kemarin kan stimulusnya salah satunya kan sampai desil 4. Ya terus mengenai terkait dengan PPh gaji kan itu untuk kelas menengah," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi “8+4+5” pada September lalu, yang terdiri atas delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.

 

Halaman:
1 2
