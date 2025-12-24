Roti O Viral, Ini Profil Pemilik Aslinya

JAKARTA - Roti O mendadak viral karena adanya penolakan pembayaran dengan uang tunai. Hal ini terjadi saat seorang nenek hendak membeli Roti O.

Manajemen Roti O meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Mereka beralasan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di gerai bertujuan untuk memberi kemudahan serta berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia.

“Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” tulis manajemen melalui akun Instagram @rotio.indonesia.

Lantas, siapa pemilik Roti O?

Banyak yang mengira artis Dude Harlino adalah pemilik Roti O, padahal Dude Harlino hanyalah brand ambassador atau duta/model brand yang telah ditugaskan untuk mempromosikan Roti O.

Roti O merupakan merek roti asli Indonesia. Pemilik Roti O adalah PT Sebastian Citra Indonesia, sebuah perusahaan penyedia makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada 23 Mei 2012 dan pertama kali membuka gerai Roti O di Stasiun Jakarta Kota.